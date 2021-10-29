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محمود مسلم

سقوط عصابة الشقيقين بدار السلام.. «كسروا باب شقة جارتهم وسرقوا دهبها»

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الوطن
02:02 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
كلابشات

كلابشات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من «إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم»، بتكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة «مشغولات ذهبية» ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وتبين أن مرتكب الواقعة «أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، أحدهم له معلومات جنائية».

أسلوب كسر الباب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشقيقين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.

 

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