ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من أحد البنوك بمستندات مزورة في المرج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهعودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

في هذا الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، إذ قام المذكور بالتقدم لمسئولي البنك المشار إليه، طالبًا الحصول على قرض مالي، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري مزور يفيد كونه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة بمنطقة الموسكى بالقاهرة «خلافًا للحقيقة».

الاستيلاء على 2 مليون جنيه بمستندات مزورة

وأشارت التحريات إلى تمكن المتهم من استلام القرض الماسى والاستيلاء على قيمته الذي تقدر بـ«2 مليون جنيه مصري».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكور، وعثر بحوزته على «سجل تجاري (مزور تزويرًا كليًا) - هاتف محمول (بفحصه تبين احتوائه على صور من السجل التجاري المزور والمستخدم في الواقعة)»، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بتزوير السجل التجاري المضبوط باستخدام أحد البرامج الإلكترونية.