إزالة 126 إشغال طريق بشوارع مدينة بني سويف

أعلن المحاسب هاني جويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة مكبرة بشوارع المدينة، لرفع إشغالات الطريق العام والتعدي على الأرصفة للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمدن، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الأقليم.

رفع 54 إشغالا من شوارع بني سويف وإزالة 19 تعديا على الطريق

وأشار رئيس مركز ومدينة بني سويف في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة رفعت 126 حالة إشغال متنوع تضمنت رفع 54 إشغالا للباعة الجائلين، و42 إشغالا للطريق، و19 تعديا على الأرصفة، و11 بروز محلات، علاوة على مصادرة 28 شيشة بعدد من المقاهي والكافيهات لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة.

رفع إحداثيات قطعة أرض بقرية دموشيا لإنشاء محطة للصرف الصحي

وفي سياق آخر، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أعمال الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرفع إحداثيات قطعة أرض بعزبة خلوصيا التابعة لقرية دموشيا، تمهيداً لنهو إجراءات تخصيصها لإنشاء محطة للصرف الصحي لخدمة القرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية من إيقاف حالة شروع في تعدٍ بحفر أساس بناء مخالف على قطعة أرض زراعية بزمام القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، عبر تحرير محضرا بالمخالفة وإحالته للنايبة العسكرية.