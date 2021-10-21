فصل التيار الكهربائي عن قرى «بني سويف وببا وناصر» 4 ساعات يوميا

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد المناطق والقرى بمراكز بني سويف، وببا وناصر، على مدار أيام السبت والأحد والإثنين، خلال الأسبوع المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، على أن تكون فترة فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا، بالتناوب بين القرى.

أماكن فصل التيار الكهربائي بقرى بني سويف

وبحسب بيان لقطاع كهرباء بني سويف، اليوم الخميس، من المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت، 23 أكتوبر الجاري، عن قرية «طحا البيشة»، التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وقرية «الحلابية» بمركز بني سويف، ويوم الأحد 24 أكتوبر عن جزء من قرية «أبوصالح»، مركز ناصر، ويوم الاثنين 25 أكتوبر عن منطقتي «المرور وبياض العرب»، شرق النيل بمركز بني سويف، وذلك اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً على مدار الأيام الثلاث.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر عن فترة فصل التيار الكهربائي

وتقدم قطاع الكهرباء ببني سويف باعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ويجري قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، الأيام الحالية، أعمال صيانة مستمرة في مراكز ومدن بني سويف، من أجل رفع الكفاءة وضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب.