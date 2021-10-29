«IONIQ 5» من هيونداي تفوز بجائزة «سيارة العام الألمانية» لعام 2022

فازت السيارة «IONIQ 5» من هيونداي بجائزة «سيارة العام الألمانية» لعام 2022 في فئة «الطاقة الجديدة».

وكفائز بالفئة، ستشارك CUV، متوسطة الحجم الكهربائية بالكامل، الخاصة بصانع السيارات، تلقائيًا في الجولة النهائية من مسابقة GCOTY، وسيتم الإعلان عن الفائز الإجمالي في 25 نوفمبر 2021.

حفل توزيع جوائز GCOTY

وفي حفل توزيع جوائز GCOTY، قامت لجنة تحكيم شبكية دولية مؤلفة من 20 صحفيًا متخصصًا في مجال السيارات، باختبار وتقييم أهم إصدارات السيارات الجديدة لهذا العام من حيث ميزات المنتج وأهميته والقدرة على الاستمرار في المستقبل.

قال لوك دونكيرولك، رئيس قسم الإبداع في هيونداي: «تمثل IONIQ 5 بداية حقبة هيونداي الجديدة، والسيارة الأولى المصممة من الداخل إلى الخارج، التي أصبحت ممكنة بفضل الأرضية المسطحة المبتكرة التي توفرها منصتنا الكهربائية العالمية الجديدة المخصصة، وتثبت جائزة (الطاقة الجديدة) من IONIQ 5، أن هيونداي تنتج نماذجا تهتم بالعملاء خلال جميع مراحل رحلتهم الكهربائية».

السيارة تفوقت على المنافسين مثل BMW iX

ولم تقنع حزمة IONIQ 5 الشاملة، لجنة تحكيم سيارة العام الألمانية فحسب، حيث تفوقت على المنافسين مثل BMW iX و Mercedes-Benz EQS، بالإضافة إلى أنها تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء.

ويقول أندرياس كريستوف هوفمان، إن تقدم IONIQ 5 إلى الجولة الأخيرة من سيارة العام الألمانية بعد تحقيق فوز في فئة (الطاقة الجديدة) يثبت أن CUV متوسطة الحجم الكهربائية بالكامل لدينا رائدة في سوق السيارات الأوروبية، مضيفا أن IONIQ 5 جزء أساسي من استراتيجيتنا للكهرباء، ويؤكد هذا النجاح الإضافي على قوة شركتنا في التنقل عديم الانبعاثات.