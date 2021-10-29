فوز الرئيس والنائب بالتزكية في انتخابات نادي دكرنس بالدقهلية

شهدت انتخابات نادي دكرنس الرياضي التي تجري اليوم بمحافظة الدقهلية، إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة والإسعاف لتأمين الناخبين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي.

إشراف قضائي كامل علي الانتخابات

وتدار العملية الانتخابية بنادي دكرنس بإشراف قضائي كامل داخل (10) لجان فرعيه ولجنة عامة برئاسة المستشار عبد السلام العدل بيبرس المشرف على العملية الانتخابية بنادي دكرنس الرياضي والمستشار صلاح الدين عبد العزيز حسن نائب الرئيس، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية بحضور مندوب اللجنة الأولمبية المصرية مصطفى أحمد عبد المنعم، وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، و محمد عوض المدير التنفيذي لنادي دكرنس الرياضي .

بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية بنادي دكرنس الرياضي فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء.

فوز المهندس الخضر ابراهيم بمقعد رئيس النادي بالتزكية

وتجري العملية الانتخابية على مقاعد مجلس الإدارة للعضوية فوق 35 سنة، حيث يتنافس 6 مرشحين لاختيار 5 مرشحين فقط وكذلك الأعضاء تحت 35 سنة يتنافس 3 مرشحين لاختيار مرشحين فقط، بينما فاز بالتزكية بمنصب الرئيس المهندس الخضر إبراهيم وفي منصب نائب الرئيس تامر احمد اسماعيل ومنصب امين الصندوق محمد حمدى ،ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية( 9011) وإجمالي من لهم حق التصويت والحضور بالجمعية العمومية (5639) عضوًا.