محافظ جنوب سيناء: المحافظة سلة غذاء مصر.. وأسعار الخضر والفاكهة مناسبة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إن المحافظة مستقبل مصر في مجال الغذاء، ووصفها بأنها «سلة الغذاء» بسبب نجاح مشروع المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز تعمير سيناء وحولت الصحاري إلى واحات خضراء تنتج أسماك وبلح وموالح وخصر وفاكهة.

وتعتمد المحافظة في احتياجاتها من الخضار والفاكهة على محافظات الوادي والدلتا، وتأتي السيارات المحملة من أسواق العبور والسويس والإسماعيلية لسد احتياجات المواطنين لأن المزارع الموجودة لا تكفي كل احتياجات أهالي المحافظة.

وقال إن أسعار الخضر والفاكهة في جنوب سيناء لا تختلف كثيرا عن محافظات الوادي والدلتا، فهي ترتفع بضع جنيهات بسبب نولون النقل، وتوجد خضر وفاكهة تنتجها المزارع تكون أقل سعرا من باقي المحافظات.

3200 نولون نقل من سوق العبور تؤثر في أسعار الخضر والفاكهة

محمود غريب صاحب أحد محال بيع الخضار والفاكهة بسوق الخضار بطور سيناء، قال إن الأسعار مع بداية موسم الشتاء تكون أقل من الصيف لأن الشتاء معروف أنه فصل تنتعش فيه الخضروات والفاكهة عكس الصيف الحار، مشيرا إلي أن الأسعار ترتفع قليلا عن محافظات الوادي والدلتا لأسباب أهمها ارتفاع أسعار نقل الخضر والفاكهة من أسواق المحافظات الأخرى، ويصل توازن النقل الآن 3200 آلاف جنيه في النقلة الواحدة.

وقال إن مزارع الطور والوادي لا تنتج كل ما يطلبه السوق، وبالتالي نعتمد كليا علي الشراء من أسواق العبور والسويس لسد احتياجات المواطنين، مؤكدا أن الخضار والفاكهة في جنوب سيناء تختلف في الطعم عن مثيلتها في المحافظات الأخرى، لأن الأرض خالية من تلوث الأسمدة، وتعتمد في الري علي مياه الآبار والأمطار وهي ميتا نقية، ما يؤكد أن المنتجات تكون جيدة.

أسعار الخضر والفاكهة في سوق المنشية

أكد عيد أبو خالد عضو الغرفة التجارية وأمين الصندوق قال إن أسعار الخضر والفاكهة مستقرة للأسبوع الثاني علي التوالي ولكن هناك بعض المنتجات انخفضت سعرها مثل الطماطم

كيلو ونصف طماطم 10 جنيهات.

كيلو وربع خيار 10جنيهات.

كيلو ونصف بصل 10 جنيهات.

كيلو ونص باذنجان 10حنيهات.

كيلو وربع كوسه 10 جنيهات.

كيلو فلفل رومي 10جنيهات.

كيلو فلفل حار 10 جنيهات.

٢ كيلو ونص بطاطا 15 جنيها.

كيلو وربع قلقاس10 جنيهات.

كيلو بطاطس 10 جنيهات.

كرنب محشي و3 خضرة 15 جنيها.

قرنبيط 15 جنيها.

كيلو موز بلدي 15 جنيها.

كيلو رمان 10 جنيهات.

كيلو وربع برتقال بسرة 10جنيهات.

كيلو يوسفي 10 جنيهات.

كيلو وربع جوافة 15 جنيها.

كيلو تفاح سكري 25 جنيها.

كيلو بلح سماني 10 جنيهات.

كيلو بلح زغلول 15 جنيها.

كيلو عنب بلدي 10 جنيهات.