حظك اليوم برج الحمل السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

العصبية المفرطة رغم الهدوء المرسوم على وجه مولود برج الحمل، أبرز عيوب هذا البرج، كما أنه يفكّر بعمق في كل ما يدور من حوله الأمر الذي يزعجه ويقلق الآخرين، كما لا يعير الأمور المهمة للآخرين والخارجة عن نطاق أولوياته أي اهتمام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر الجديد في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم، تجنب الغضب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.