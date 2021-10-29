حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يفكّر مولود برج الحمل، بعمق في كل ما يدور من حوله الأمر الذي يزعجه ويقلق الآخرين، كما لا يعير الأمور المهمة للآخرين والخارجة عن نطاق أولوياته أي اهتمام.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وسرعة بديهة، وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس في منزل الحظ تمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.