حظك اليوم برج الثور السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالعمل على أكمل وجه أبرز صفات مولود برج الثور، كما أن أصحاب هذا البرج معروف عنهم الكرم والصبر والإخلاص وطيبة القلب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع الشهير جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.