التنمية: ضبط 6119 محلا مخالفا لمواعيد الغلق الشتوية

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن أن عدد مخالفات فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية للتوقيت الشتوي، بلغت نحو 6119 منشأة، وذلك في الفترة من 1 حتى 23 أكتوبر الجارِ.

وأضاف لـ«الوطن»، أن حملات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة مستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية للمحلات، والحد من الفوضى وإقرار النظام وترشيد الاستهلاك ومنع أي تجاوزات.

إجراءات ضد المنشآت المخالفة

وأوضح قاسم، أن أي منشأة مخالفة لمواعيد الغلق يتم إنذارها وبعدها يتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها، لافتا إلى وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق لتلبية احتياجات المواطنين، وهي المخابز والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت ومحال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، أما المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات التجارية فتبدأ من السابعة صباحا وتغلق في العاشرة مساء عدا أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية يمتد العمل ساعة لتغلق في الحادية عشر مساء.

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية لغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، فهي تغلق يوميا في الثانية عشر ماعدا ما عدا أيام الخميس والجمعة والاجازات فهي تغلق في الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة الدليفري للمطاعم والمقاهي فهي تعمل على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش

أما المواعيد الشتوية للورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فهي تبدأ العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، إلا في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أيضا يجوز تعديل مواعيد المحلات في المحافظات الساحلية بناء على طلب المحافظ المختص.