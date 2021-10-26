أخبار القليوبية.. المحافظ يتابع مخالفات البناء وطوارئ استعدادا للأمطار

شهدت محافظة القليوبية عدداً من الأحداث الهامة والأخبار التي تهم مواطني المحافظة، على مدار اليوم الثلاثاء، حيث قاد المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان، حملة لوقف البناء المخالف في نطاق مركز ومدينة بنها، كما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، استعداداً لموسم الأمطار، وهنأت الجامعة اثنين من أعضاء هيئة التدريس العاملين بها، نظراً لتميزهما العلمي.

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محافظ القليوبية يحيل 6 مخالفات بناء ببنها للتحقيق

قاد محافظ القليوبية حملة بشارع كوبري الفحص بمدينة بنها، لمتابعة أعمال البناء المخالف، حيث تم رصد 6 حالات تقوم باستكمال أعمال البناء بالمخالفة، حيث أصدر تعليماته بتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية لقيامهم بأعمال مخالفة لقانون البناء

القليوبية تعلن الطوارئ استعداداً للأمطار والشتاء

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والطقس السيئ في فصل الشتاء، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز، مشدداً على الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة ومراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار، والأطقم العاملة عليها، والانتهاء من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، وتأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء.

جامعة بنها تهنئ أستاذين لتميزهما العلمي

في سياق آخر، هنأ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الدكتور ياسر نور الدين، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، بمناسبة تعيينه لمدة عامين استشاري للجنة الدولية للمؤسسات التعليمية المعتمدة بكلية الجراحين الأمريكية بشيكاغو، ابتداءً من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2023.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أحمد مصلح، الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا، لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعيينه ضمن مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تُعتبر المجالس النوعية بمثابة بيت خبرة وطني ومركزاً للمعرفة.

وقال الدكتور جمال سوسة إن جامعة بنها تزخر بالعديد من الأساتذة وشباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

ضبط 5 أطنان أسماك مجمدة بدون مستندات

وضبطت أجهزة مباحث التموين بالقليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بها 5.4 طن أسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، به نحو 2.5 طن أقمشة وبدون مستندات ومجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج، و 15000 قطعة ملابس جاهزة وتحت التجهيز كمنتج نهائي، مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية

وتمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص به نحو 37900 عبوة سجائر ومعسل بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق.