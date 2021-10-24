محافظ المنوفية يستعرض آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

شدد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على نواب رؤساء الوحدات المحلية لملف التصالح، بضرورة تدقيق البيانات المقدمة من المواطنين، منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظا على المال العام، موجها بنزول لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص ملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية، وعرض موقف تفصيلي عن آخر المستجدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح في مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ونواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح، ورؤساء اللجان الفنية ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي بديوان عام محافظة المنوفية.

محافظ المنوفية: التنسيق الكامل بين جميع الجهات في ملف التصالح

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهد، واستمرار التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة لضمان الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، موجهاً بتكثيف جهود التوعية على المنصات الإعلامية لحث المواطنين على التقدم لإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم وسداد باقي الرسوم المقررة.

الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات للتصالح

وخلال الإجتماع، تم استعراض الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى وإجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج «10» مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج «10» الدائم، وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان الفنية والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

تعيين نوابا للمدن لشؤون التصالح في البناء

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المحافظة اتخذت خطوات رائدة في ملف التصالح بتعيين نائباً لرؤساء الوحدات المحلية لشئون التصالح وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية..