الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من موقع «دعم مصر».. خطوة بخطوة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من موقع «دعم مصر»، للمواطنين المقيدين في منظومة الدعم التمويني، ضمن الخدمات التموينية الإلكترونية المتعددة، التي توفرها الوزارة من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث تختلف حصة كل بطاقة تموينية باختلاف عدد الأفراد المقيدين بها، فالبطاقة ذات الـ4 أفراد تحصل على دعم من الدولة قدره 200 جنيه شهريا، فيما تحصل البطاقة الـ3 أفراد على دعم قدره 150 جنيها شهريا، أما البطاقة فردان فقط فتحصل على دعم قدره 100 جنيه شهريًا، في حين تحصل البطاقة فرد واحد على 50 جنيهًا شهريًا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين إلكترونيا، من خلال كتابة اسم صاحب البطاقة، وتشترط الوزارة أن يكون صاحب البطاقة من يقوم بالاستعلام عن بيانات البطاقة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على موقع دعم مصر من هنــــــا .

- الضغط على استعلام عن مكاتب التموين من هنـــا .

- إدخال اسم المستخدم.

- كتابة كلمة المرور.

- تحديد نوع الاستعلام.

- النقر على كلمة «اعرض»، لتظهر بيانات البطاقة التموينية المراد الاستعلام عنها بالاسم.

سلع توفرها التموين على البطاقات

ويصرف المواطن شهريًا قيمة الدعم التمويني في صورة سلع تموينية شهرية، تبدأ بالسلع الأساسية (الزيت والسكر والأرز)، ثم يختار المواطن بباقي قيمة الدعم المخصص له ما يحتاجه من السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين لمنافذ صرف السلع والتي يبلغ عددها 28 سلعة، وأوضحت التموين في وقت سابق، أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من ‏السلع الأخرى.

شروط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم إلكترونيا

يشترط أن تكون بطاقة التموين نشطة على قاعدة البيانات، وأن يكون الهاتف المسجل لصاحب بطاقة التموين باسمه.