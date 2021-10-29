حبيبة النجم الهندي «سيدهارت شوكلا» تذكره بعد وفاته بأغنية «هل أنت هنا»

أطلقت النجمة الهندية، شاهيناز جيل، حبيبة النجم الراحل، سيدهارت شوكلا، منذ ساعات، أغنية جديدة، وأهدتها لروح حبيبها، صباح اليوم، وجاءت بعنوان «Tu Yahin Hai»، وتخطت أكثر من 5 ملايين مشاهدة في 6 ساعات، وكانت الترند الأول في الهند.

«Tu Yahin Hai» تحقق 4 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات

وكانت آخر أعمال النجم الهندي الراحل، سيدهارت شوكلا، فيديو كليب مع حبيبته المطربة الهندية شاهيناز جيل، وتم طرح الفيديو كليب الأسبوع الماضي، بعد وفاة حبيبها، بما يقرب من شهر ونصف.

وأضافت شاهيناز جيل، مشهدا ببداية الفيديو كليب، موجهة رسالة لحبيبها لفقدانها له، ومن ثم شاركت الجمهور ومحبين سيدرهات، بأغنية «Tu Yahin Hai» وتعني «هل أنت هنا»، تخليدا لذكرى حبيبها الراحل، وإهداء لروحه وتعبيرا عن حبها له.

«BIGBOSS 13» حاضر في أغنية شاهيناز جيل لحبيبها الراحل

كانت بداية الفيديو، المشهد الشهير لـ«SIDNAAZ»، وهي تقول له «أنت لي وأنا لك.. لا أريد الفوز بالعرض.. أنا أريد الفوز بك»، وقالت له هذا حينما كانا يتنافسان في برنامج «BIGBOSS 13»، الذي كان سبب معرفتهما ببعضهما البعض، ووقعوا في الحب منذ حينها، وكانت أكبر داعم له، وبالفعل حصل سيدهارت شوكلا، على لقب بطل البرنامج في موسمه الـ13، كما كسب قلب شاهيناز جيل.

و«SIDNAAZ»، هو اسم أطلق على الثنائي «شاهيناز وسيدهارت»، منذ بداية قصة حبهما، من قبل محبينهم، وهذه عادة هندية ربط الأسمين سويا، لكل ثنائي.

ولم تكن تلك الأغنية هي الأولى التي تطرحها النجمة الهندية، كإهداء لروح حبيها الراحل، حيث أطلقت أغنية بعنوان «Habit»، وحققت أكثر من 16 مليون مشاهدة، منذ طرحها على «يوتيوب».

كلمات أغنية «Tu Yahin Hai»

وتقول كلمات الأغنية:

في وقت ما ستجد طريقي

أسهر طول الليل.. واعتقد انك تسمع انيني «حزني» وأنا وحيدة

وعندما اغفو اعتقد انك عودت لي مرة اخرى

وأسال هل أنت هنا؟

وأنتظرك أن تعلمني أن اضحك مرة أخرى

كل سعادة وكل لحظة دموع أنتظرك

وأسأل إلى أين ذهبت بعيدا ومتى ذهبت

ومتى سوف تعود

قلبي يخبرني أنك هنا

وأتسائل وابحث عنك، هل أنت هنا؟

وعندما لم اجدك تجعلني أبكي مرة أخرى

أنت كنت تعلم أنك سرقت الابتسامة من حياتي

دائما قلبي يخبرني أنك هنا

وأنا أتسائل هل أنت هنا.. ولم أجدك.

وشارك سيدهارت شوكلا، في عدة أعمال درامية، وحقق شهرة واسعة في عالم الدراما الهندية، بل شارك في الفيلم الشهير «هامبتي شارما كي دولهانيا»، مع فارون دهاوان و عاليا بهات، وشارك في عدة برامج هندية تليفزيونية، وأبرزها «بيج بوس» بنسخته الـ 13، وفاز باللقلب، وأيضا برنامج المخاطر الهندي، وإينديا جوت تالنت».

رحيل سيدرهات شوكلا المفاجئ يصدم الجميع

وقد رحل سيدرهات شوكلا، عن عمر ناهز 40 عاما، في 2 سبتمبر 2021، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وقد صدم خبر رحيله جميع الوسط الفني، خاصة أنه كان صديق النجم الراحل الشهير، سوشانت سينج راجبوت، الذي أثار الجدل حول وفاته، وقام النجم الهندي فارون دهاوان، بتعبيره عن حزنه الشديد لرحيله، وأكد أنه كان شخصا جيدا للغاية وصديقا رائعا، وأيضا قام بنعيه كل من سلمان خان وأكشاي كومار، والإعلامي الشهير مانيش بول، وأجاي ديفجن، وروبينا ديلاك، والعديد من الوسط الفني، شعروا بالأسى لرحيله المفاجئ.