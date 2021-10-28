أخبار الإسكندرية.. طوارئ بسبب الأمطار ووصول أغلى يخت في العالم

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث أعلنت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ، بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية، فيما وصل أحد أغلى اليخوت في العالم إلى ميناء الإسكندرية، فضلاً عن ضبط طن عصائر مجهولة المصدر، بأحد المصانع بدون ترخيص في المدينة.

طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، حالة الطوارئ، بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية، وجرى اتخاذ إجراءات استعدادا لاستقبال النوة وتساقط الأمطار المتوقعة على المحافظة.

برزت في رفع درجات الاستعداد و نشر السيارات والبدالات لحين انتهاء النوة، ورفع الأغطية من فوق الشنايش، واستمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق و البيارات، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، و متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، بالإضافة إلى إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين خاصة قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المعالجة وقطاع التأمين الفني.

ضبط طن عصائر مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، من ضبط طن عصائر مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص وذلك خلال حملات لتشديد الرقابة التموينية على مصانع الصناعات الغذائية و منها مصانع العصائر حماية لصحة المواطنين.

وصول اغلى يخت في العالم إلى ميناء الإسكندرية

وصل إلى ميناء الإسكندرية، واحد من اغلى اليخوت في العالم والذي يعد الوحيد من نوعه على مستوى العالم حيث تم صنع واحد فقط منة فى العالم ويصل ثمنه إلى 600 مليون دولار، والمقرر أن يبقى في ميناء الإسكندرية لمدة أسبوع حيث من المقرر أن يغادر 4 نوفمبر المقبل.