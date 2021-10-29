أماكن تلقي الطلاب لقاح كورونا بالمحافظات دون تسجيل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح سابق، إنه لن يُسمح لأي طالب أو أي شخص في الجامعة الدخول دون تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، سواء هذه الشهادة كانت مطبوعة أو إلكترونية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية» سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لـ طلاب الجامعات والمعاهد العليا بجميع المحافظات دون التسجيل على الموقع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاعي الصحة والتعليم في مصر.

أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بجميع المحافظات

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب الجامعيين التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا جرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في القليوبية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الجيزة دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في البحيرة دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في القاهرة دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الاسكندرية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في المنوفية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الغربية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الدقهلية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في كفر الشيخ دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الشرقية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في بورسعيد دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في السويس دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في دمياط دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الاسماعيلية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في أسيوط دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في قنا دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في سوهاج دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في المنيا دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الأقصر دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في أسوان دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في بني سويف دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الفيوم دون تسجيل

وأوضح المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أن كل طالب يحصل على التطعيم في الجامعات ستعطي له الجامعة كودا معينا، مختلفا عن الكود الذي تعطيه وزارة الصحة، مختتمًا كود وزارة الصحة أشمل وأعم ويستطيع الطالب من خلاله أن يسافر ومعترف به دوليًا، لكن الكود الخاص بالتعليم العالي هو لتنظيم عملية الدخول داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد 15 نوفمبر.