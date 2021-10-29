وزيري: المصريون تفوقوا على البعثات الأجنبية في اكتشاف الحفائر الأثرية

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه يعمل في الحفر منذ سنوات طويلة بمحافظة الأقصر، حتى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عندما طلب منه أن يتولى مهام منصبه، رد على هذا العرض «لما قالي هتسيب الأقصر وتبقى الأمين المجلس الأعلى للآثار، كان لي رجاء مهم جدًا، وقلت له ممكن أفضل أحفر؟ لأن الحفر حياتي وفي دمي»، وذلك خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على «CBC».

اكتشفنا مقبرة «واح تي» تضم 65 تمثالا

وأضاف «وزيري»، أن الدكتور خالد العناني، وافق على طلبه، وأبلغه بأنه من الممكن أن يبقى في مكتبه لمدة 4 أيام و3 أيام في الحفائر، لكن المسافة بين القاهرة إلى الأقصر بعيدة، لذلك بحثنا عن مكان قريب للحفائر، وكان هذا المكان هو سقارة، وكان مكانًا جميلًا ورائعًا للغاية، «اخترنا مكانا به رديم كبير بجانب أحد المعابد وعملنا حفائر، وبالفعل اكتشفنا مقبرة واح تي في الأسرة الخامسة بواقع 65 تمثال في الجبل وهذا أمر رائع، وكل ذلك بأيادٍ مصرية خالصة».

البعثات الأجنبية كان لها عددا من الاكتشافات خلال الفترة الماضية

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، إلى أن البعثات الأجنبية كان لها عددا من الاكتشافات خلال الفترة الماضية، لكن البعثة المصرية تفوقت عليها، كما أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تسببت في عودة أفراد هذه البعثات إلى بلدانهم، لكن البعثة المصرية لم تتوقف.