حظك اليوم برج الدلو السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الدلو الذكاء، ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع للغاية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك أفكارا إيجابية، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.