53 مرشحا يتنافسون في انتخابات نادي السكة الحديد.. تعرف على الأسماء

أعلن نادي السكة الحديد، عن تقدم 53 مرشحا للانتخابات المقبلة، منذ فتح باب الترشح وحتى إغلاق باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي السكة الحديد في الدورة المقبلة 2021-2025.

6 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة

وشمل الترشيح عدد 6 مرشحين تقدموا للتشرح على منصب رئيس مجلس إدارة النادي، حيث تقدم لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي السكة كل من: حمدي محمد حسن، وعلاء عز الدين، وعبد الحميد عامر، واشرف محمد ، ومحمود محمد أحمد، وناصر محمد فايز.

كما ترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، 5 مرشحين، هم: السيد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات، والدكتور محمد عباس، رئيس قسم الجراحه بالمركز الطبي، والدكتور محمد السعيد محمد، ومصطفى فاضل، ومحمود عبد الهادي.

كما ترشح 4 على منصب أمين الصندوق، و8 على منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن، و30 على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن.

السكة الحديد تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية

وفي سياق مختلف، واصلت هيئة السكة الحديد، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الهيئة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، موضحة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تكمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن حركة مسير القطارات منتظمة بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.