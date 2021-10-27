تشييع جثمان المستشار أحمد الشاذلي بمسقط رأسه بحضور رئيس مجلس الدولة

شيع المئات من أهالي قرية «شبراتنا» بمركز بسيون في محافظة الغربية، جثمان المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وحضر الجنازة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

الجنازة شُيعت بقرية في الغربية

وشيعت الجنازة بقرية شبراتنا في محافظة الغربية، ودفن الجثمان بمقابر العائلة.

والتحق «الشاذلي» بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائي بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

المستشار أحمد الشاذلي

كان من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

كان عضوا اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.

تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا «فحص»، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.