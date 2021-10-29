حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه يتصف بالشجاعة ولا تخيفه العقبات، كما أنه يتميز بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه غيور بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

رغم الضغوط ومعاكسة القمر.. حاول أن تظل مثابرا ومتفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع من تحب، وحاول أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.