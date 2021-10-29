مزايا عديدة في العداد الذكي للكهرباء.. منها تركيب شريحتي محمول

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن العداد الذكي يستقبل ويرسل المعلومات من وإلى المركز الرئيسي لسهولة رصد أي نوع من أنواع الخلل لدى المُستهلك، لافتا إلى أن العداد الذكي يُمكن شركة الكهرباء من قطع الكهرباء عن المستخدم في حالة وجود أية مخالفة، ويؤدي لاكتشاف الممارسات غير القانونية مثل التلاعب بالعدادات والتعدي على الشبكة، كما يسهل الحصول على تقارير فنية من المحولات.

مزايا العداد الذكي

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن عداد الكهرباء الذكي، يعمل على قياس وتسجيل الكهرباء بدقة منقطعة النظير داخل جميع أنواع المنشآت والمباني المُختلفة، كما تعرض المعلومات من خلال شاشة كريستال واسعة المدى، لافتا إلى أن العداد الذكي يُسمَح بالوصول إليه عن بعد عبر منافذ الاتصالات، التي بدورها تصل بسهولة ويسر إلى نظام يُدعى «سكادا».

العدادات الذكية تعمل وفقًا لشبكة الاتصالات

وأضاف المصدر أن العدادات الذكية تعمل وفقا لشبكة الاتصالات التي تقوم بتزويد شركات التوزيع الكهربائي بقراءات دورية في إطار زمني محدد (مرتين في اليوم أو حسب الطلب)، لافتا إلى أنه يوجد لدى العدادات الذكية خاصية قياس الطاقة الكهربائية في اتجاهين، لتيسيرالأمر على من يمتلك أنظمة طاقة متجددة مثل «ألواح الطاقة الشمسية» للحصول على رصيد كافٍ من الطاقة الكهربائية، وذلك لدعم وتغذية الشبكة الخاصة بالنظام.

جميع أنواع العدادات الذكية تقوم بتأدية نفس الوظائف الأساسية

وأوضح أن العدادات الذكية تحفظ القياسات المُختلفة على ذاكرة مدمجة مع العداد، ثم يرسلها إلى شركة الكهرباء مرة واحدة يوميا على الأقل، لمراقبة نمط الاستهلاك، لافتا إلى أنه توجد أنواع عديدة من العدادات الذكية، منها أحادي وثلاثي الوجه (ثلاثة أو أربعة أسلاك) تقوم جميعها بتأدية نفس الوظائف الأساسية.

يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول

وأشار إلى أن العداد الذكي يتمتع بعدد من المميزات عن غيره من العدادات بأنه يتيح للمشترك تركيب شريحتي محمول، وإمكانية شحنه في أي وقت «أون لاين» قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك، واستلاف رصيد ويتيح للمستهلك إمكانية ضبطه على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، ويقوم بإنذاره حال قرب نفاد الرصيد على هاتفه المحمول، إضافة إلى أنه يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.