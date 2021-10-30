يسرا: «سر جمالي في ستر ربنا.. وعمري ما روحت المغرب ومتحضنتش»

قالت الفنانة يسرا، إن سر المحافظة على جمالها حتى الآن هو «ستر ربنا مع الواحد»، موضحة المحافظة على الجمال هو مجهود يعد جزءًا من حياة الفنانين.

يسرا: بقالي ساعتين بلبس وبحط ميكب وشعر

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها قبل التواجد على الريد كاربت في الجونة بذلت مجهودا كبيرا، قائلة: «بقالي ساعتين بلبس وبحط ميكب وشعر».

وكشفت الفنانة يسرا أن الجونة يعود جمالها إلى تمكنها من مقابلة جميع الفنانين ولا يتم بذل مجهود في ذلك الوقت إلا خلال التصوير أو التواجد على الريد كاربت.

المغرب بلد جميل وشعبها محب للفن

واستطردت أنها تحرص على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مراكش واصفة المغرب بأنها بلد جميل وشعبها محب للفن والفنانين المصريين، متابعة: «عمري ما روحت المغرب ومتحضنتش من الشعب» حيث يجرى استقبالها بحفاوة بالغة.

وشاركت الفنانة يسرا بأغنية «متعلق بيكي»، مع مجموعة كبيرة من النجمات من بينهم تارا عماد، ومايان السيد، وهدى المفتي، وسارة عبدالرحمن بالإضافة إلى صبار مبارك وغيرهن، أغنية متعلق بيكي ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، ومن إنتاج شركة «طيارة»، من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى تحدثت الفنانة فاطمة الناصر، عن تجربتها الجديدة في عالم الإنتاج الفني، لافتة إلى أنها دخلت مجال الإنتاج خلال أزمة فيروس كورونا وتواجدها في تونس.

وأوضحت أن مسلسل النوبة كان أول تجربة لها وأنتجت بعد ذلك عملين، منهم عمل لم يتم إذاعته، مؤكدة أن الإنتاج أصعب من التمثيل، معقبة: «في فترة قولت مش هنتج تاني، إلا لو فيه عمل مشترك بين مصر وتونس».