طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة والدفع بـ103 سيارات لشفط المياه

شهدت محافظة الإسكندرية، طقسًا ممطرًا على كافة الأنحاء منذ فجر اليوم السبت، مع توقعات بهطول أمطار على المدينة في الساعات المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة طوال اليوم على المحافظة؛ مما أدى إلى رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال النوة، وهي الأولى التي تأتي على المدينة في فصل الخريف.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم السبت 27 درجة مئوية، على الرغم من ارتفاعها الطفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى ثبات درجة الرطوبة عند 66% لعدة أيام، وانخفاض الرياح إلى 10 كم/ ساعة وارتفاع أمواج البحر نسبيًا، مع توقعات بهطول أمطار تصل نسبتها إلى 70%.

الدفع بـ103 سيارات لشفط المياه

وتمكن عمال شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، من التعامل السريع مع الأمطار التي تساقطت في الفجر، بعد الدفع بـ 103 سيارات شفط لسحب المياه من كافة أحياء المحافظة، إضافة إلى سيارات الطوارئ.

وشهدت مدينة الإسكندرية تساقط الأمطار الغزيرة، في اللحظات الأولى من فجر اليوم السبت، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المحافظة اليوم، مع توقعات بالاستمرار حتى غد الأحد.