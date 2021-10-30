المصيلحي يتوجه إلى بورسعيد لوضع حجر أساس صومعة حبوب بميناء غرب

يتوجه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت إلى محافظة بورسعيد، وذلك لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد.

سعة تخزينية تصل لـ100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة وذلك للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي، ووصلت السعات التخزينية حتى الآن إلى 3.4 مليون طن تخزين، كما سيتمّ تفقد عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

3.4 مليون طن سعة تخزين القمح الاستراتيجي

ومن المقرر أنَّ يرافق وزير التموين، في الجوله كل من رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وكمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع.