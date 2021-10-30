مدير «عزل العبور» يكشف حقيقة وجود اختلاف بين أعراض جرعتي كورونا

ينتظر كثير من المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مراكز التطعيم المختلفة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للحفاظ على فاعلية اللقاح لحماية الجسم من الفيروسات وخاصة بفيروس كورونا، ويتساءل كثير من المواطنين عن أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا عقب الحصول عليها، ومدى تشابه الأعراض بين الجرعتين.

وترصد «الوطن» أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا تتشابه كثيرا وتكاد تكون نفس الأعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يحصلون على الجرعة الأولى دون وجود أي اختلاف جوهري بين أعراض الجرعتين، مشيرا إلى أن أعراض الجرعة الثانية تظهر على جميع الفئات العمرية، ولكن بدرجة تأثير مختلفة حسب الحالة الصحية لكل شخص.

لابد من أخذ الجرعة الثانية حتى تحصل على فاعلية اللقاح والجرعتين مكملتين لبعضهما

وأوضح عنان في تصريحات لـ«الوطن» أنه رغم وجود أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا فلا غنى عن أخذها حتى تحصل على نسبة الفاعلية من اللقاح والتي يمكن أن تساعد الجسم وجهاز المناعة في تقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس أو أحدى متحوارته التي تعد أكثر تأثيرا على صحة الأشخاص المصابين ويمكن أن تسبب العديد من المضاعفات على المدى القريب أو المدى البعيد.

أعراض الموجه الثانية عقب أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وتابع ثروت، أن أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا، تكون مشابهة لنفس أعراض الجرعة الأولى من اللقاح وتتمثل هذه الأعراض فيه:

- إحمرار مكان الحقن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم في المفاصل والعضلات.

- الرغبة في النوم.

- الشعور بالإرهاق.

- عدم القدرة على القيام ببعض الأنشطة التي تتطلب مجهودا كبيرا أحيانا.