4 نصائح لتقوية مناعة الأطفال ضد كورونا.. ممارسة الرياضة أبرزهم

تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم منشوراتها التوعوية على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» وذلك في إطار دورها في زيادة الوعي بين المواطنين داخل المجتمع في إطار خطة الوزارة لتنفيذ أجندة الدولة لخطة التنمية المستدامة 2030.

تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال لتجنب الإصابة بكورونا

ونشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورًا توضح فيه مجموعة من النصائح للأطفال لزيادة وتقوية جهاز المناعة لدى الأطفال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتمثلت هذه النصائح في:

- تناول غذاء صحي ذو قيمة وفائدة عالية.

- شرب عصائر الفواكه الطبيعية.

- ممارسة الرياضة بصورة دائمة.

- نوم المبكر بعدد ساعات معين.

زيادة الوعي بين المواطنين والحفاظ على كافة الفئات العمرية

ويأتي ذلك ضمن أولويات وزارة الصحة والسكان في زيادة الوعي بين المواطنين والحفاظ على كافة الفئات العمرية، وزيادة معرفة الأشخاص بكافة أنواع الأمراض المزمنة وتجنب الإصابة بها وطرق العلاج.

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للطلاب أثناء تناول الوجبات المصرية للحد من الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه النصائح في:

طرق التغذية الصحية للطلاب في المدارس

- تناول وجبتك الخاصة المجهزة في المنزل دون مشاركتها مع زملائك.

- عدم شراء الأطعمة غير الصحيحة والمعرضة للهواء طوال الوقت.

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد، وإلقاؤها في سلة القمامة عقب الانتهاء من استخدامها.

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الوجبة مباشرة.

- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر في أماكن تقديم الوجبات المدرسية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن اتباع هذه الإرشادات سوف يحمي الأطفال، خاصة الأطفال في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام أولياء الأمور بهذه الإرشادات ومتابعة المدرسة بشكل دائم، مع توفير التغذية المناسبة وتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني.