تشكيل غرفة طوارئ في شمال سيناء لمواجهة سقوط الأمطار

تستعد محافظة شمال سيناء بكامل طاقتها لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع المدن والمديريات، إذ جرى تنظيف مجرى الوادي وإزالة بعض التعديات الصغيرة الموجودة بمجرى السيل.

وذكر قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان، اليوم السبت، أن تم تشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمديريات؛ لمواجهة الأمطار حال تراكمها في شوارع مدينة العريش.

5 بيارات للتعامل مع هطول الأمطار

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إن هناك تنسيقًا بين مجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي؛ لرفع المياه الراكدة حال تساقط الأمطار بشكل غزير بشوارع المدينة، مضيفا أنه تم عمل 5 بيارات بعدة مناطق لصرف المياه في المناطق المحتمل تراكم المياه بها، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي مشكلات قد تحدث بسبب تساقط الأمطار.

مشمس نهارا غائم أوقات المساء على جميع المناطق

تقلبات مناخية في المحافظة

وشهدت الأجواء المناخية بشمال سيناء تقلبات، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، فيما لم تتساقط الأمطار على المحافظة إلا مرة واحدة بداية الشهر بشكل خفيف، برغم قرب المحافظة من منطقة الساحل على البحر الأبيض المتوسط.

برد قارص بوسط سيناء في الليل

من جانبهم، قال سكان المناطق الصحراوية والجبلية بوسط سيناء، إن المنطقة تشهد بردًا قارصًا أوقات الليل؛ لوجود مناطق صحراوية شاسعة، مشيرًا إلى اعتدال الطقس مع شروق الشمس.