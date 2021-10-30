بقالي التموين والمجمعات يتسلمون قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة

سلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي، قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على عدد من سلع التموين.

ما هي سلع التموين التي شهدت زيادة في أسعارها؟

شهدت مؤخرا عدد من السلع التموينية الأساسية والاختيارية تحريكا في أسعارها على مدار شهر أكتوبر المنقضي، ويأتي من بين هذه السلع، سلعة «الزيت»، وهي سلعة أساسية من سلع التموين، وسلعتي «الدقيق والمكرونة» وهما سلعتي من السلع الاختيارية للمواطن.

25 جنيها.. سعر لتر زيت التموين بدءا من نوفمبر

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يوم الخميس الماضي، زيادة سعر زيت التموين، حيث وصل سعر الزجاجة اللتر إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها، فيما وصلت سعر الزجاجة 800 ملي إلى 20 جنيها بدلا من 17 جنيها.

أسعار المكرونة والدقيق في قائمة السلع التموينية

فيما سجلت أسعار المكرونة والدقيق بداية من شهر أكتوبر المنقضي، ارتفاعا طفيفا في سعرها، حيث بلغ سعر كيس المكرونة 1 كيلو جرام 8.50 جنيه بدلا من 8 جنيهات، فيما بلغ سلع كيس المكرونة 500 جرام 4.25 جنيه بدلا من 4 جنيهات، أما الدقيق فبلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 7.50 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة بدءا من نوفمبر 2021

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 كجم 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.