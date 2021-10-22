«التضامن» توفر خدمة الاستعلام عن رقم كارت الخدمات المتكاملة 2021

يبحث كثير من المواطنين عن رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021، وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من الاستخدامات المختلفة، وتتمثل في التحويلات النقدية، كما يتم من خلاله كشف نوع درجة ونوع الإعاقة.

وترصد «الوطن» خطوات معرفة رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، عن خطوات الاستعلام عن رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021، وذلك تسهيلا على المواطنين في استخدام الخطوات الصحيحة دون معاناة أو خطأ أثناء التسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، على أنه لا بد من كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع، وذلك لقبول جميع الحالات المستحقة للتسجيل في المرحلة الثانية، وتم تخصيص موعد للكشف من خلال خانة الحجز على الموقع.

خطوات معرفة رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2021

- تسجيل الدخول على موقع المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنـــــا.

- كتابة الرقم القومي في المكان المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

- عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي، يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة.

- يستطيع المستعلم معرفة ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم تم الموافقة على صدور البطاقة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من المزايا المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، وتتمثل هذه المزايا في:

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- يستطيع لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- يمكن لحامل البطاقة الكشف المجاني في المستشفيات.