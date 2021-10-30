 ترخيص 34 عيادة وغلق 50 منشأة طبية مخالفة بدمياط

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة دمياط تراخيص لـ34 عيادة ومركزا طبيا، كما تم المرور على 253 منشأة طبية لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية.

كما تم تحرير 95 إنذارا للمنشآت لتلافي السلبيات، وتم الرد على 4 شكاوى للمواطنين، إضافة لاستصدار 50 قرارا بغلق للمنشآت الطبية المخالفة للمعايير وغير المرخصة.

وتم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ46 من المنشآت صحية غير المرخصة، لحين تقديم أوراق الترخيص لإدارة العلاج الحر وتوفيق الأوضاع، والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة، طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية.

إدارة العلاج الحر تناشد الأطباء الانتهاء من إجراءات الترخيص

وناشدت الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر، الأطباء بالانتهاء من إجراءات الترخيصن وتقديم الأوراق بإدارة العلاج الحر لتوفيق الأوضاع وحرصا على سلامة وأمن المريض.

المرور على العيادات والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المعامل

يأتي هذا في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية غير الحكومية، وتنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان وتعليمات وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور السيد عبد الجواد، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز طبية معامل ومراكز أشعة .

وتنظم مديرية الصحة بمحافظة دمياط قوافل طبية لتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا في إدارات دمياط الصحية الخمس، من الساعة التاسعة صباحا للساعة التاسعة مساء.