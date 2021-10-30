بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة، جراء وقوع حادث تصادم عبور مشاة بتروسيكل بطريق فلاقة بدمنهور، بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفي دمنهور العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات، وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الرحمن رضا جابر، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وحنين شريف علي حافظ، 15سنة، مصابة بكسر في الحوض، ونادية عبد المنعم أمين، 37 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل

كما لقي عامل مصرعه إثر حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة، بطريق دمنهور لقانة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر تصادم دراجته النارية بعمود إنارة، وحُرر المحضر اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

بالانتقال والفحص تبين وفاة السيد علي، 40 سنة، مقيم في شبراخيت، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر للعرض ومتابعة التحقيقات.

إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل

كما أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم جراء حادث انقلاب تروسيكل بطريق الدلنجات، ونُقل المصابان إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من فتحي محمد عبد السلام، 38 سنة، مقيم في إيتاي البارود، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجمعة محمد عبد السلام، 38 سنة، إيتاي البارود مصاب بكدمات متفرقة، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.