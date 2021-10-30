وزير النقل يعلن وصول 6 قطارات LRT من إجمالي 22

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائى التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة.

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية «التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة»، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - السلام»، واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط «القاهرة - السويس» في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كيلومتر، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

وزير النقل يستقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي

بعدها استقل وزير النقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي في المسافة من محطة عدلي منصور حتى محطة نيو هليوبوليس للاطمئنان على انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، وتفقد عددا من محطات المشروع، وشاهد تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات، واطلع الوزير من مسؤولي افيك الصينية على معدل تنفيذ الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الإشارات، حيث يجري تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء، ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، وكذلك تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية والتي بلغت نسبتها 95% «محطات وكباري المشروع وأعمال السكة».

الانتهاء من جميع كباري السيارات بالمشروع

وحيث تم الانتهاء من جميع كباري السيارات بالمشروع «‏‏4 كباري» وتشغيلها أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق»، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1و 2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2» ‏‏كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100‏‏%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما نيو هليوبوليس وبدر.

كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال بورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ التي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، والتي أوشكت على الانتهاء.

الوزير يتفقد أحد قطارات LRT

وتفقد الوزير خلال جولته أحد قطارات LRT، حيث تم توريد 6 قطارات وجرار ديزل خاص بالورشة حتى الآن، ومن المخطط توريد باقي القطارات تباعا، وحيث يبلغ عدد القطارات اللازمة للتشغيل 22 قطارا بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار، والتي يتم ‏توريدها من خلال شركة كريك/أفيك أنتل الصينية، وحيث يتكون القطار من 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120كم /الساعة‎.‎

كما التقى وزير النقل بعدد من الفنيين المصريين التابعين لشركة افيك الصينية، والذين تم تدريبهم في الصين بمعهد NIRT على كل أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونوا في طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله.

الخط سيتبادل مع الخط الثالث للمترو

وأكد الوزير على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان الذي يعتبر شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السريع العين السخنة ‏/مطروح، وكذلك مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية الجديدة»‏، مضيفا أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كل محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجاريا لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور، وحتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم و11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم و1 محطة علوية «محطة الفنون والثقافة»، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بـ4 محطات «3 علوية +1 سطحية»، كما أنه وبناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان «المرحلة الرابعة» من محطة مدينة المعرفة، وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم و19 محطة.

وأكد على أهمية هذا المشروع حيث يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة «العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة» علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.