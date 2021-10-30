لو مرتبك 3 آلاف.. كيف تحصل على قرض المليون ونصف من «العربي الإفريقي»؟

في كثير من الأحيان، يرغب العديد من المواطنين في الاقتراض من أحد البنوك مبلغ مالي كبير لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كان الغرض شراء منزل أو سيارة أو لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة المريض، وعندما يكون المبلغ المطلوب اقتراضه كبيرا، تزداد حاجة البنك في الحصول على المزيد من الضمانات والتي يستطيع البنك من خلالها الاطمئنان للمقترض عند الحصول على قرض شخصي، ولضمان السداد.

ويمنح البنك العربي الإفريقي القرض الشخصي للعملاء الراغبين في الحصول على القرض والذين يحصلون على راتب شهري 3 آلاف جنيه، بقيمة تصل إلى مليون ونصف جنيه، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل لمليون ونصف جنيه، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

مزايا الحصول على قرض المليون ونصف من البنك العربي الإفريقي

- يمنح البنك لعملائه أسعار فائدة متميزة وتنافسية.

- يصل الحد الأدنى للتمويل الشخصي من البنك العربي الإفريقي إلى 15 ألف جنيه مصري.

- يصل الحد الأقصى للتمويل مليون ونصف جنيه مصري.

- يمنح البنك العربي الإفريقي لعملائه مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 120 شهرا تقدر بمدة تصل إلى 10 سنوات.

- يمنح البنك عملاءه إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد.

- يمنح البنك عملاءه إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في العام الواحد.

- إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد.

- يوفر البنك العربي الإفريقي تأمين مجاني على الحياة طوال فترة سداد التمويل.

الشروط المطلوبة

- أن يتم فتح حساب في البنك العربي الإفريقي الدولي.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3 آلاف جنيه.

- يجب ألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض الشخصي عن 21 عاما.

- يجب ألا يزيد سن الراغب في الحصول على الوظائف عن 65 عاما عند تاريخ انتهاء التمويل.

- يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في المكان الحالي الذي يعمل به.

- أن يكون موظف براتب ثابت يعمل لدى مؤسسة مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الإفريقي الدولي.

- أن يكون موظف براتب ثابت يعمل بمؤسسة غير مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الإفريقي الدولي «أصحاب المهن الحرة».