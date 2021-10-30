الأرصاد تؤكد استمرار الطقس السيئ: أمطار رعدية في الطريق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، منذ قليل، عن حالة الطقس والتقلبات الجوية، المتوقعة على كل أنحاء البلاد خلال الساعات المقبل، معلنة عن خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبلة.

استمرار سقوط الأمطار.. متفاوتة الشدة

وأوضحت الأرصاد في بيانها استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن المطلة على خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث أنه من المتوقع سقوط أمطار، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، شمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، جنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر.

وأضافت الهيئة، أن فرص سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد غدا الأحد، تكون متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، شمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد»، فيما تكون الأمطار متوسطة رعدية أحياناً، على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد: «أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وسيناء، على فترات متقطعة، اعتباراً من الإثنين الموافق 1 نوفمبر المقبل».

وناشدت الأرصاد المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، خلال الفترة الحالية.

حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة

وأعلنت الأرصاد أن الطقس يكون مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.