تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لتفادي الأضرار الناجمة عن الطقس السيئ

يبحث كثير من المواطنين عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بعد أن شهدت الكثير من المناطق المختلفة صباح اليوم السبت سقوط للأمطار المتوسطة والغزيرة الرعدية، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود حالة من تقلبات الطقس السيئ، والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى غدا الأحد، وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد المواطنين في بياناتها داعية إياهم ضرور اتخاذ الحذر وكل الاستعدادت والتدابير اللازمة لتجنب المخاطر والأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لتجنب الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، والتي جاءت، كالتالي:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لتفادي الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة

- يجب أن يتجنب الجميع التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار الموجودة في الشوارع والطرقات.

- كما يجب تجنب التواجد أعلى أسطح المنازل أثناء الأمطار الرعدية، تجنبا للتعرض للصعق الكهربائي حال حدوثه.

- يجب تجنب فتح النوافذ الخاصة بالمنزل أثناء الأمطار الرعدية.

- يجب أن يحرص المواطنون على تجنب ملامسة أعمدة الإنارة الموجودة في الطرقات عند سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية.

- يجب أنه يحرص المواطنون على القيادة بحذر شديد على الطرقات أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، تجنبا لحدوث حوادث الطرقات.

وعن موعد تحسن حالة الطقس السيئ، قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التي بدأت من اليوم السبت، من المتوقع أن تستمر حتى غدا الأحد، إذ تشهد عدد من المناطق سقوط للأمطار المتوسطة والغزيرة بنسبة تتراوح بين 50 و60%، مشيرا إلى أن حالة الطقس من المتوقع أن تبدأ في التحسن بداية من يوم الإثنين، إذ يكون هناك أمطار خفيفة على عدد من المناطق المختلفة مثل السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء.