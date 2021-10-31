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حظك اليوم برج الحمل الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:23 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل لديه قدرة على تخطي الأزمات التي يتعرض لها باستمرار، وبالرغم من كونه شخصية عصبية، إلا أنه يتمتع بمهارة التعامل السليم مع المواقف المختلفة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

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حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

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ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.   

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