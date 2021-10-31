حظك اليوم برج الحمل الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه قدرة على تخطي الأزمات التي يتعرض لها باستمرار، وبالرغم من كونه شخصية عصبية، إلا أنه يتمتع بمهارة التعامل السليم مع المواقف المختلفة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ويدفعك نحو الاهتمام بواجباتك.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تتفادى الصدام مع الأصدقاء أو مع شركاء الحياة .

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.