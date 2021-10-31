حظك اليوم برج الثور الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الثور لديهم قدرة كبيرة على الصبر والانتظار، ما يساعده على السعي المستمر دون ملل، أملا في تحقيق أهدافهم وطموحهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.