«الأرصاد» تفسر أسباب سقوط الأمطار الرعدية خلال هذا الوقت من العام

فسر الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتلة الهوائية المتغيرة ووجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا من ضمن أسباب سقوط الأمطار، متوقعا استمرار سقوط الأمطار والسحب الرعدية وسط أجواء خريفية.

استمرار سقوط الأمطار والسحب الرعدية حتى الأحد

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن درجات الحرارة تستمر حول المعدل الطبيعي، ولم يحدث انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت لتتراوح في فترة النهار ما بين 27 و28 درجة مئوية وما بين 18 و19 درجة مئوية في فترات الليل.

الأمطار متفاوتة وعلى فترات متقطعة

وأوضح محمود شاهين، أن الأمطار متوسطة إلى خفيفة أحيانا نافيا وجود نشاط للرياح اليوم السبت، فيما ستكون الأمطار متفاوتة على فترات متقطعة ومتسمرة حتى غدا الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، شمال ووسط الدلتا «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية، جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل الأنحاء، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20.