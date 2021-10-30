قرارات عاجلة من مديريات التعليم بشأن سقوط الأمطار وظاهرة الاختطاف

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف محافظات الجمهورية تعليمات عاجلة لمديري المدارس، على خلفية سقوط الأمطار وحدوث بعض الهزات الأرضية أو الكوارث المختلفة، وظاهرة الاختطاف.

وشددت المديريات على ضرورة التنسيق الكامل معها في كافة القرارات التي يتم اتخاذها بشأن سير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل المديريات، عن تكليف مديري المدارس بكافة مراحلها التعليمية بضرورة تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية من خلال التوعية وتدريب الطلاب على الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة سقوط الأمطار بشدة، ووقوع كوارث كالزلازل والحرائق والأمطار الشديدة.

نقاط التجمع الآمنة في المدارس حال سقوط الأمطار

وأكدت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم التنبيه على ضرورة التدريب على كيفية الخروج الآمن أثناء الأزمة من المدارس ووضع اللوحات الإرشادية التي توضح أماكن الخروج في حالات الطوارئ وتوزيع خروج الطلاب على أماكن الخروج طبقًا لمراحلهم العمرية للحفاظ عليهم من التزاحم.

وشددت المديريات على جميع مديري المدارس بضرورة تحديد نقاط التجمع الآمنة في المدارس خاصة في حالة سقوط الأمطار الشديدة، لافتة إلى أنه هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات.

لجان توعية بشأن ظاهرة الاختطاف

ولفتت المصادر إلى أنه هناك تعليمات مشددة لمديري المدارس بشأن ظاهرة الاختطاف، أهمها تكليف المعلمين بتوعية الأطفال خاصة المرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية وتخصيص مادة توعوية أثناء الطابور الصباحي ومناقشة الموضوع مع مجالس الأمناء والمعلمين لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سقوط الأمطار لا تؤثر على سير اليوم الدراسي في المدارس، موضحًا أنه لا توجد أي نية لتعليق الدراسة، وأن تعليق الدراسة في المدارس يتم في حالة حدوث سيول شديدة فقط.