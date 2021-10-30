«الصحة» ترفع درجة الاستعداد بالأقصر خلال افتتاح طريق الكباش ويوم المدن

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

يأتي ذلك في إطار خطة استعدادات هيئة الرعاية الصحية لخطة التأمين الطبي لأكبر حدثين تشهدهما محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة وهما (افتتاح طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي) والمزمع إقامتهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

السبكي: الأقصر عاصمة الطب في جنوب الصعيد و5 مستشفيات تقدم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية كل المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخمس التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، تبلغ 347 سريرا داخليا، 120 سرير عناية مركزة، بإجمالي 467 سريرا تغطي كل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة وقاطنيها، ولمرتادي المحافظة من السائحين والمترددين خلال فترة الاحتفالات.

ولفت السبكي، إلى المستشفيات الخمس التابعة للهيئة محافظة الأقصر، والتي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر والتي تشمل مستشفيات (حورس التخصصي، الكرنك الدولي، الأطفال التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي)، وذلك باعتبار محافظة الأقصر «عاصمة الطب في جنوب الصعيد»، بما تضمه من منشآت طبية على أعلى مستوى من الكفاءة بما يضاهي المعايير العالمية، إضافة إلى الطواقم الطبية المتميزة التي تقدم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأوضح أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة أثناء توافد السائحين أثناء الحدث، فيتم اتخاد كل التدابير الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيي (الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي)، حيث تم تخصيص 25 سريرا بمستشفى الأطفال التخصصي ما بين أسرَّة رعاية مركزة وداخلي، والاستعانة بها حال استقبال أي إصابات (كوفيد 19) بين الوافدين، فيما تم تخصيص 42 سريرا بمستشفى الكرنك الدولي، ما بين أسرة رعاية مركزة وداخلي، بينما تم تخصيص 7 أسرَّة بمستشفى طيبة لإجراء حالات القسطرة القلبية وجراحات القلب والصدر، لتحويل الحالات حال الاحتياج لذلك.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن غرفة الطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة موقف التجهيزات والمستلزمات الطبية بكل المنشآت بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، فيما تم نشر فرق الانتشار السريعة والمكونة من 25 فردا من الطاقم الطبي ما بين أطباء وتمريض بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك لتكون بجوار نقطة الإسعاف وضمان سهولة التحرك اللحظي، مع توفير الأطباء بكل التخصصات الطبية الدقيقة بالمستشفى، تحسبًا لأي موقف طارئ خلال فترة الاحتفالات المزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة.

السبكي: الترويج لمبادرة الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار «نرعاك في مصر» خلال الأحداث التاريخية

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنه على مدار أيام الاحتفالات سيتواجد فريق مركزي من الهيئة العامة للرعاية الصحية على أرض الواقع لمتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، أولًا بأول، نظرًا لطبيعة الحدث وأهميته باعتباره فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب ليرى العالم الحضارة المصرية القديمة، ومن جانب آخر يتم الترويج للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار «نرعاك في مصر» داخل محافظة الأقصر، حيث تعد مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمثابة «راعي طبي» للحدث الضخم الذي يقام بمدينة الأقصر، أيقونة السياحة العلاجية في مصر.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر هي ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجاري، ومنذ بدء تدشين المنظومة تم إجراء أكثر من مليون خدمة طبية، منها حوالي 25 ألف عملية جراحية متقدمة وكبرى وذات مهارة، تم إجراؤها منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن.