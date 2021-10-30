تعرف على الممثل الهندي شبيه زين مالك.. يتحدث «العربية» ويحب هاني سلامة

نشر محبو النجم الهندي زين إمام، صورًا له مع زين مالك، مشيرين إلى التشابه الكبير بينهما، في الوقت الذي يتصدر فيه اسم زين مالك، محركات البحث بعد أنباء انفصاله عن جيجي حديد؛ وفي السطور التالية سوف نعرض لكم بعض التفاصيل عن الممثل الهندي الذي يشبه النجم العالمي.

من هو الهندي زين إمام

عرف زين إمام في الوطن العربي، بعد مشاركته في مسلسل أسيرة قلبي، على مواقع الترجمة، وكما عرض له من قبل على قناة زي ألوان مسلسل «غموض الحب»، مع النجمة الهندية جاسمين بهاسين، بطلة مسلسل «ابتسم من القلب»، بالإضافة لمشاركته مع بطلة «للعشق جنون» شرينو باريك في مسلسل حقيقة مرة الذي جرى عرضه على شاهد نت وقناة «mbc dram»، ومن المقرر عرضه هذا العام على قناة «mbcbollywood».

زين إمام: أنا أشبه هاني سلامة

وصرح زين إمام من قبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشعر أن هناك تشابها بينه وبين الفنان هاني سلامة الذي يحبه كثيرًا، خاصة بالشخصية، والإتيتود، وأنه يشعر أن هناك تشابها كبيرا بينهما ونوعية أدوارهما في الأعمال الفنية.

وعند سؤال زين عن رد فعله عن تشبيهه بزين مالك أيضا، من قبل جمهوره، قال إن جمهوره دائمًا يقوم بنشر صور له برفقة زين مالك ويقومون بتشبيههما ببعضهما البعض، وأن الصور أحيانًا تتشابه وأحيانا أشعر أن لا يوجد تماثل كبير خاصة في الشكل، ودائما يتفاجأ من جمهوره العربي من مقارنته بنجوم العرب، ويسعد بذلك للغاية ويحب جمهوره العربي كثيرا.

زين إمام يتحدث العربية

يعرف عن زين إمام، أنه يحب الجمهور العربي، لذا في عيد الفطر قبل السابق، قام بنشر فيديو خاص، ههنأهم بعيد الفطر باللغة العربية، قائلا: «السلام عليكم جميعا، كل سنة وإنتم طيبين، الله يحفظكم جميعا»، وهذا أسعد محبيه من الوطن العربي كثيرا، بجانب دعمه لقضية فلسطين، أثناء أزمتها الأخيرة، وقام بنشر صور له مع علم فلسطين عبر موقعه الشخصي على إنستجرام.

آخر أعمال زين إمام

طرح الفنان زين إمام، فيديو كليب جديد مع المطربة الهندية أيانا خان، تحت اسم «promise» منذ يومين، وحقق ما يقرب من 2 مليون مشاهدة، وقد شارك في بداية العام مع المطربة الهندية الشهيرة تولسي كومار، بفيديو كليب حقق أكثر من 115 مليون مشاهدة، ويستعد زين إمام للعودة إلى الشاشة الفضية بعمل جديد.