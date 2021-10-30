الحكم بإعدام سائق والمؤبد لعشيقته في قضية مقتل تاجر الدواجن بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا، وذلك بعد مطالعة الأوراق ورأي مفتي الجمهورية والمداولة قانونا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة زوجة المجني عليه بالسجن المؤبد عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك بعد استدراج المتهم الأول لزوج المتهمة الثانية وإطلاق النار على رأسه ليتخلص من ديونه، وليضمن استمرار علاقته غير المشروعة مع المتهمة الثانية.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال كلا من سامح السيد عبد الفتاح خلاف، وشهرته سامح الطيب، 33 سنة، سائق، ومقيم بقرية میت عوام بمركز المنصورة، وأمل أيمن عبد العظيم عبد الحليم، 24 سنة، ربة منزل مقيمة بالمنصورة، لأنهما بتاريخ 27 يناير 2021 بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليه محمد السيد السيد الصعيدي، تاجر دواجن، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك.

إعداد المتهمين للجريمة

وبحسب اوراق القضية، أعد المتهم لذلك الغرض العدة من سلاح ناري «طبنجة»، واستدرج المجني عليه إلى محل حدوث الواقعة استغلال لصداقتهما، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا استقر برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

وتلت تلك الجريمة جناية أخرى، ففي ذات الزمان والمكان سرق المتهم الهاتف الجوال والمملوك للمجني عليه محمد السيد السيد الصعيدي، وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال حمله سلاحا ناريا «طبنجة».

واشتركت المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقت وإياه على ارتكابها وحرضته على إتيانها، كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة إلي أن المتهم الأول والمجني عليه ارتبطا بعلاقة صداقة وعمل تجاري، تخللها أن نفذ إلى هوى المتهمة فخانا رابطي الصداقة والزوجية الغليظين، ولديمومة علاقتهما الآثمة اتفقا علي إزهاق روح المجني عليه كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق.