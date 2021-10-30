«الأسطورة» قتل عامل فراشة بسبب «كرسي» في حفل زفاف بالدقهلية

لقي عامل فراشة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، مصرعه على يد سائق بعد نشوب خلاف بينهما على الجلوس على كرسي أثناء حفل زفاف بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، وعلى إثر ذلك أخرج الأخير سلاحا أبيض وسدد للعامل طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة المطرية، إخطارًا من مستشفى المنزلة العام، بوصول عامل مصاب بجرح نافذ ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب دخوله المستشفى.

خلاف على كرسي انتهى بجريمة قتل

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد يسري، رئيس وحدة مباحث المطرية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «السيد ع. ال»، عامل فراشة مقيم بقرية العصافرة مركز المطرية، عقب مشادة كلامية مع سائق بسبب كرسي.

وتوصلت التحريات، أن المتهم وشهرته «الأسطورة»، مقيم قرية العصافرة دائرة المركز، تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب كرسي أثناء حفل زفاف بمنطقة الخلايلة، على إثرها استل سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنزلة المركزي؛ لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

سقوط المتهم

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها.