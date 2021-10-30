شاب يسحل شقيق طليقته ويجرده من ملابسه بسبب خلافات على منزل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على المتورطين في واقعة سحل شاب وتجريده من ملابسه والتعدي عليه بالضرب واقتياده داخل سيارة ربع نقل بمنطقة حي المعداوي مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أن خلافا وقع بين شخص وطليقته حول ملكية منزل، حيث قامت الأخيرة بالاستعانة بشقيقيها واقتحام المنزل مستغلة وجود حادث وفاة لدى طليقها وانشغاله من أجل الاستيلاء على المنزل.

ورود بلاغ إلى مركز السنبلاوين

تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع مشاجرة بمنطقة حي المعداوي، وقيام عدد من الأشخاص باقتحام منزل وسحل أحد الأشخاص واقتياده داخل سيارة ربع نقل.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة مقاطع فيديو ترصد الواقعة، والتي يتبين بها ظهور عدد من الأشخاص بحيازتهم أدوات حديدية، ويقومون بفسخ لأبواب المنزل والمحلات واقتياد شخص من المنزل والتعدي عليه بالضرب إلى أن فقد الوعي، وحمله على سيارة ربع نقل.

مباحث السنبلاوين تكشف تفاصيل الواقعة

وتوصلت مباحث مركز السنبلاوين بقيادة الرائد نصرالدين نجم، رئيس المباحث، إلى وجود خلافات بين شخص يدعى «محمد .ص.ا» وبين طليقته وتدعى «بوسي م.ا»، حول ملكية منزل قام الأول بكتابته باسم طليقته إبان زواجها، إلا أنه حاول أكثر من مرة طردها بعد الطلاق، وتمكن من المنزل.

وصباح الخميس الماضي، غادر الأول المنزل بعد مصرع نجل شقيقه أسفل عجلات قطار «المنصورة – الزقازيق»، وانشغل في العزاء، فاستغلت الثانية عدم وجوده واستعانت بشقيقها «وليد»، واستولت على العقار.

عاد المتهم الأول إلى منزله واستعان بشقيقه «رمضان ا.»، ونجل شقيقه «إسماعيل»، وقاموا بتحطيم أبواب المنزل والتعدي على طليقة الأول بالضرب، وكذلك ضرب شقيقها وسحله بالشارع وتصوير مقاطع فيديو تظهر تعديهم عليه واقتياده داخل سيارة نقل.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث السنبلاوين من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.