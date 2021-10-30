«الكهرباء» لسكان أسطح المنازل: محدش يلمس الفيشة وقت المطر

يخشى عدد كبير من قاطني الأسطح بالمنازل مع موجة الطقس السيئ بالبلاد وسقوط الأمطار من التعرض لأخطار الكهرباء؛ مما تهدد حياة قاطنيها للموت أو حوادث الصعق؛ بسبب ترك أسلاك عارية أو عدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة المنزلية.

نصائح للحماية من أخطار الكهرباء أثناء هطول الأمطار

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بعض الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتخذها قاطنو أسطح المنازل، لحمايتهم من خطر الكهرباء عند سقوط الأمطار والسيول وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:

- عدم ملامسة الفيش بأيدٍ مبللة

الخطوة الثانية:

- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية

الخطوة الثالثة:

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخلها.

الخطوة الرابعة:

- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة هطول الأمطار في الشوارع

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتبعها المواطنون خلال سقوط الأمطار في فصل الشتاء بالشوارع وهي كالتالي:

- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.