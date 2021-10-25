طريقة إعادة بطاقات التموين الموقوفة لعدم الصرف 6 أشهر متتالية

يلجأ العديد من المواطنين حاملي البطاقات التموينية، إلى البحث عن طريقة إعادة البطاقات التموينية الموقوفة، لعدم الصرف لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر، من أجل التمكن من صرف المقررات التموينية المخصصة للبطاقة مرة أخرى.

وتسقط أحقية الأسرة التي تمتلك بطاقة تموين، في صرف التموين المقرر لها، حال توقف هذه الأسرة، عن صرف التموين لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر، ما يضطرها لعدة خطوات وإجراءات لإعادة البطاقة مرة أخرى لصرف التموين.

خطوات وإجراءات إتمام إعادة البطاقات التموينية الموقوفة لعدم الصرف لمدة 6 أشهر متتالية

- يتقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له.

- يحرر المواطن نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة.

- يعتمد مكتب التموين، نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإصدار رقم سري جديد لها لتفعيل البطاقة.

- يرسل مركز الخدمة البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

- الشركة المنفذة تراجع وترسل البطاقة بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.

- يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة، بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على: «اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام».

- يرسل المواطن رقم 1 إلى رقم 9163 من خلال الهاتف المحمول.

- استلام الرقم السري الجديد عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

- يجري تفعيل بطاقة التموين الموقوفة، للتمكن من صرف التموين مرة أخرى.

الشروط المقررة على المواطن لإعادة تشغيل البطاقة التموينة الموقوفة

أفادت مكاتب التموين، بأنه يحق لأي مواطن أن يتقدم بطلب إعادة البطاقات التموينية الموقوفة لعدم الصرف لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر، وأنه لا توجد شروط محددة لذلك.

ويتقدم المواطن بعدة مستندات لازمة إلى مكتب التموين التابع له في محل سكنه، من أجل البدء في إتمام إعادة بطاقة التموين الموقوفة وتتمثل هذه المستندات في «البطاقة التموينية الموقوفة، وصورة بطاقة الرقم القومي، والمستند الدال على عدم الصرف».

المستندات المطلوبة من المواطن لإعادة تشغيل البطاقة التموينة الموقوفة

1 - البطاقة التموينية الموقوفة.

2 -صورة بطاقة الرقم القومي.

3 -المستند الدال على عدم الصرف.

قيمة الرسوم المطلوبة لإعادة البطاقات التموينية الموقوفة لعدم الصرف لمدة 6 أشهر

تقدم مكاتب التموين خدمة إعادة البطاقات التموينية الموقوفة لعدم الصرف لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر، مجانا للمواطنين، دون تقييد أي رسوم مالية على هذه الخدمة.