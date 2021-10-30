أحيانا كثيرة يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باتخاذ إجراء قانوني ضد أصحاب الوحدات السكنية الذين فازوا بوحدة بأحد الإعلانات الذي طرحها الصندوق، وقد يصل الإجراء القانوني إلى حبس صاحب الشقة.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الحالة التي يحق فيها حبس صاحب الوحدة السكنية، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الحالة التى يحق فيها حبس صاحب الوحدة السكنية، وذلك وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

متى يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي حبس صاحب الوحدة السكنية؟

جاءت الإجابة على هذا التساؤل الذي يدور في أذهان عدد كبير من المواطنين، الذين حصلوا على وحدة سكنية، ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي حدد عددا من الشروط، في حال عدم التزام صاحب الوحدة السكنية بها، ما يعرضه لإحدى عقوبات قانون الإسكان الاجتماعي.

عقوبات قانون الإسكان الاجتماعي

وتتمثل عقوبات قانون الإسكان الاجتماعي لمن لم يلتزم بالشروط، والتى تتعلق بعدم التصرف أو التنازل عن الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات على التخصيص حتى يكون البيع بشكل قانوني، فى حبس صاحب الوحدة السكنية لمدة لا تقل عن سنة.

كما يتعرض صاحب الوحدة السكنية المخالف لقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى استرداد الوحدة السكنية من العميل.

وفى الوقت ذاته، حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري أيضا، إمكانية التصرف فى الوحدات السكنية، بشكل قانونى، بشرط أن يمر عليها 7 سنوات من تاريخ التخصيص، حيث يتم التنازل بالتوقيع أمام الموظف المسؤول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما، بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل، ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.