نصائح هامة للحوامل من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من النصائح الهامة إلى السيدات الحوامل لاتباعها من أجل وقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، والتي يأتي من أبرزها المكملات الغذائية الطبية والفيتامينات وشرب السوائل بكثرة.

في نقاط.. نصائح للسيدات الحوامل من أجل الوقاية من فيروس كورونا

- يجب على السيدة الحامل تعزيز صحة الجنين مع حمايته من الأمراض والعدوى من خلال سؤال الطبيب على كل من الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية خلال فترة الحمل.

- ينبغي تقوية الجهاز المناعي عن طريق الاهتمام بتناول كل من الخضروات مع الخضروات الغنية بالفيتامينات، وتحديدًا فيتامين سي.

- يجب الاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر، وذلك لمدة تصل إلى 2 ثانية بالماء والصابون على الأقل، مع تجفيفها بشكل جيد.

- عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى أو من أجل الذهاب إلى الطبيب للمتابعة معه فقط، وذلك بهدف منع أو تقليل الاختلاط الذي قد ينقل العدوى إليها.

- يجب على السيدات الحوامل الإكثار من شرب المياه مع السوائل الطبيعية.

- على السيدة الحامل أن تتجنب تماما لمس أي من الأسطح في الأماكن العامة.

- ينبغي الاجتناب نهائيا لمس أيا من الوجه أو العين أو الأنف قبل القيام بغسيل اليدين بشكل جيد.

- من الضروي تجنب الاختلاط بشكل مباشر مع أي شخص مصاب بأعراض الإنفلونزا تماما.

وزارة الصحة تحدد موانع الحصول على اللقاح للسيدات

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على «فيس بوك» موانع الحصول على لقاح كورونا من السيدات في حالات الحمل أو الرضاعة:

1 - السيدات الحوامل.

2 - السيدات التي تُخطط للحمل خلال فترة عام.

3 - السيدات اللاتي يرضعن خلال فترة الحصول على لقاح كورونا.